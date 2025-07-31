Овчинников — о Жедсоне: «Спартак» хочет показать «Зениту», что может позволить себе всё

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о трансфере полузащитника Жедсона Фернандеша в «Спартак» из «Бешикташа».

«Что касается трансфера Жедсона в «Спартак» за € 27 млн, у богатых свои причуды. Но что это даёт? Не хочу лезть глубоко, но, когда звучит цифра в 27 млн, сразу же у всех появляются интересные мысли. Конечно, Фернандеш явно усилит общую стоимость команды. Видимо, «Спартак» хочет подраться с «Зенитом» и показать ему, что и они могут позволить себе всё, что хотят», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фернандеш стал самой дорогой покупкой в истории московского клуба.