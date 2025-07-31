«Шахтёр» — «Бешикташ»: украинская команда сделала счёт 2:0 в матче отборочного раунда ЛЕ
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В эти минуты проходит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречаются украинский «Шахтёр» и турецкий «Бешикташ». Команды играют на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Испания). «Шахтёр» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Шахтёр
Украина
2-й тайм
2 : 0
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Кевин – 12' 2:0 Элиас – 45+2'
На второй добавленной к первому тайму минуте отличился бразильский нападающий «Шахтёра» Кауан Элиас.
Первый матч в Турции завершился победой «Шахтёра» со счётом 4:2.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша «шпоры» победили английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
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