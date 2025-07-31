«Шахтёр» — «Бешикташ»: украинская команда сделала счёт 2:0 в матче отборочного раунда ЛЕ

В эти минуты проходит ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречаются украинский «Шахтёр» и турецкий «Бешикташ». Команды играют на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой (Испания). «Шахтёр» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй добавленной к первому тайму минуте отличился бразильский нападающий «Шахтёра» Кауан Элиас.

Первый матч в Турции завершился победой «Шахтёра» со счётом 4:2.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша «шпоры» победили английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.