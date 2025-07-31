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«Астана» в гостях победила «Зимбру» и вышла в третий раунд квалификации Лиги конференций

«Астана» в гостях победила «Зимбру» и вышла в третий раунд квалификации Лиги конференций
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между «Зимбру» (Молдавия) и «Астаной» (Казахстан). Игра проходила на стадионе «Зимбру» (Кишинёв, Молдавия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 20:00 МСК
Зимбру
Кишинёв, Молдавия
Окончен
0 : 2
Астана
Астана, Казахстан
0:1 Чинеду – 18'     0:2 Камара – 21'    

В середине первого тайма счёт в игре открыл нападающий «Астаны» Джеффри Чинеду. На 21-й минуте полузащитник Усман Камара укрепил преимущество гостей.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, клуб из Казахстана вышел в третий раунд квалификации Лиги конференций.

Действующим победителем данного соревнования является «Челси», победивший в финале минувшего сезона «Бетис» (4:1).

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
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