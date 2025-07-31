Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рубин — Оренбург. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» стремится подписать новые контракты с тремя игроками клуба

«Барселона» стремится подписать новые контракты с тремя игроками клуба
Комментарии

Руководство «Барселоны» ведёт переговоры о продлении контрактов с полузащитником Френки де Йонгом и защитниками Эриком Гарсией и Жюлем Кунде. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Срок действия нынешних соглашений игроков истекает в 2026 году.

По информации источника, французский игрок обороны уже согласовал новый трудовой договор. Следующим футболистом, с которым каталонцы собираются заключить сделку, является игрок сборной Нидерландов. Сине-гранатовые хотят продлить его договор на три года. Эрик Гарсия, вероятно, тоже останется в клубе, если команда Ханси Флика сможет продать кого-то из центральных защитников.

Материалы по теме
«Барселона» выпустила форму с брендом Коби Брайанта
Истории
«Барселона» выпустила форму с брендом Коби Брайанта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android