«Барселона» стремится подписать новые контракты с тремя игроками клуба

Руководство «Барселоны» ведёт переговоры о продлении контрактов с полузащитником Френки де Йонгом и защитниками Эриком Гарсией и Жюлем Кунде. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo. Срок действия нынешних соглашений игроков истекает в 2026 году.

По информации источника, французский игрок обороны уже согласовал новый трудовой договор. Следующим футболистом, с которым каталонцы собираются заключить сделку, является игрок сборной Нидерландов. Сине-гранатовые хотят продлить его договор на три года. Эрик Гарсия, вероятно, тоже останется в клубе, если команда Ханси Флика сможет продать кого-то из центральных защитников.