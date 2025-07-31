Осимхен будет получать в «Галатасарае» € 15 млн в месяц, известен размер бонусов

Нигерийский нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен будет зарабатывать € 15 млн в месяц по новому контракту, сообщила пресс-служба турецкого клуба.

Сегодня, 31 июля, «Галатасарай» объявил о выкупе 26-летнего Осимхена у «Наполи» за € 75 млн и подписании контракта с форвардом на четыре года.

«По соглашению игрок будет получать гарантированную зарплату в размере € 15 млн за сезон, бонус за лояльность в размере € 1 млн и гонорар за использование имиджевых прав в размере € 5 млн», — говорится в сообщении клуба.

Осимхен выступал за «Галатасарай» в прошедшем сезоне на правах аренды. Он забил 37 голов и сделал восемь результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Нигериец выиграл чемпионат и Кубок Турции.

Ранее Осимхен выступал за немецкий «Вольфсбург», бельгийский «Шарлеруа» и французский «Лилль».