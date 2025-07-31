Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попал на обложку журнала Time

Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд попал на обложку популярного журнала Time. На снимке футболист позирует с руками за головой. Фотографией обложки нового выпуска со своим изображением футболист поделился в соцсети X (ранее Twitter).

«Ориентированный на гол», — сопровождает изображение надпись на обложке Time, посвящённой Холанду.

Фото: time.com

Отмечается, что Холанд стал всего вторым футболистом «Манчестер Сити», чьё изображение было размещено на обложке Time. Ранее, в 2012 году, на главной странице издания появлялся итальянский форвард Марио Балотелли, выступавший за клуб с 2010 по 2013 год.