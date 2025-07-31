«МЮ» сообщил «Лейпцигу» о готовности направить предложение по Шешко — Романо

«Манчестер Юнайтед» проинформировал «Лейпциг» о готовности направить официальное предложение о трансфере 22-летнего форварда Беньямина Шешко при условии, что сам футболист согласится на переход в стан «красных дьяволов». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, конкуренцию манкунианцам может составить «Ньюкасл», готовый удовлетворить финансовые требования словенского нападающего.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: