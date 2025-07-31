Два клуба из Бразилии хотят арендовать защитника «Зенита» Ренана — UOL

Бразильские клубы «Баия» и «Васко да Гама» рассчитывают взять в аренду 21-летнего центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, «Васко да Гама» находится в процессе обсуждения условий потенциальной сделки, в то время как «Баия» уже направила предложение сине-бело-голубым. Подчёркивается, что сам футболист хотел бы выступать в Европе, но допускает вариант с возвращением в Бразилию.

Ренан присоединился к российскому гранду зимой 2023 года. В январе 2024 года 21-летний футболист перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды. Минувший сезон защитник провёл в аренде в клубе «Аль-Шабаб».

В составе «Зенита» Ренан принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

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