УЕФА оштрафовал «ПСЖ» на € 148 тыс. за поведение болельщиков в финале Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наложил штраф на «ПСЖ» за поведение болельщиков французского клуба в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает издание Sport.es. Победитель турнира будет обязан выплатить € 148 тыс.

Напомним, «Пари Сен-Жермен» одолел в финале турнира миланский «Интер» со счётом 5:0, впервые в истории взяв Лигу чемпионов. После победы фанаты клуба выбежали на поле. По информации источника, команде Луиса Энрика выписали сразу несколько штрафов: € 100 тыс. – за выход на поле и зажигание файеров, € 30 тыс. – за бросание предметов, € 10 тыс. – за передачу несоответствующего спортивному мероприятию сообщения и дискредитацию УЕФА и ещё € 8 тыс. – за возмещение ущерба.