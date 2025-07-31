«Торпедо БелАЗ» крупно уступило израильскому «Маккаби» и вылетело из Лиги конференций

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между израильским «Маккаби» из Хайфы и белорусским «Торпедо-БелАЗ». Команды играли на стадионе «Варкерт» (Кишварда, Венгрия). Встреча закончилась победой номинальных хозяев поля со счётом 3:0.

На 14-й минуте полузащитник «Маккаби» Диа Себа забил первый гол в матче. На 22-й минуте хавбек Долев Хазиза удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте вышедший на замену форвард Триванте Стюарт довёл счёт до крупного.

Первая встреча между клубами проходила неделю назад на стадионе «Торпедо» (Жодино, Беларусь) и завершилась результативной ничьей — 1:1. Таким образом, «Торпедо БелАЗ» завершило выступления в еврокубках в сезоне-2025/2026. «Маккаби» квалифицировался в третий отборочный раунд ЛЧ.