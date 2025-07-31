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Маккаби Х — Торпедо-БелАЗ, результат матча 31 июля 2025, счёт 3:0, квалификация Лиги конференций — 2025/2026

«Торпедо БелАЗ» крупно уступило израильскому «Маккаби» и вылетело из Лиги конференций
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между израильским «Маккаби» из Хайфы и белорусским «Торпедо-БелАЗ». Команды играли на стадионе «Варкерт» (Кишварда, Венгрия). Встреча закончилась победой номинальных хозяев поля со счётом 3:0.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Окончен
3 : 0
Торпедо-БелАЗ
Жодино, Беларусь
1:0 Себа – 14'     2:0 Хазиза – 22'     3:0 Стюарт – 78'    

На 14-й минуте полузащитник «Маккаби» Диа Себа забил первый гол в матче. На 22-й минуте хавбек Долев Хазиза удвоил преимущество своей команды. На 78-й минуте вышедший на замену форвард Триванте Стюарт довёл счёт до крупного.

Первая встреча между клубами проходила неделю назад на стадионе «Торпедо» (Жодино, Беларусь) и завершилась результативной ничьей — 1:1. Таким образом, «Торпедо БелАЗ» завершило выступления в еврокубках в сезоне-2025/2026. «Маккаби» квалифицировался в третий отборочный раунд ЛЧ.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
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