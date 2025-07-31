«Локомотив» интересуется защитником «Монцы» — журналист Лонгари

«Локомотив» изучает кандидатуру 26-летнего правого защитника «Монцы» Самуэле Биринделли. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, интерес к итальянскому футболисту также проявляет «Кремонезе».

Биринделли выступает в составе «Монцы» с лета 2022 года. За этот период защитник принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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