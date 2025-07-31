Холанд высказался об обвинениях «Сити» в 115 нарушениях финансовых правил

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился мнением об обвинениях «горожан» в нарушении 115 финансовых правил английской Премьер-лиги.

«Я поговорил с боссами и в конце концов поверил им. Для меня это такая сложная ситуация, что я даже не могу говорить об этом, потому что не вовлечён в неё. Так что, думаю, клуб знает, что делает. Они разберутся с этим», — приводит слова норвежского нападающего Time.

АПЛ предъявила «Манчестер Сити» обвинения в феврале 2023 года. «Горожане» отрицают данные нарушения. Вердикт по указанному делу может быть вынесен в октябре нынешнего года.

Отметим, в минувшем январе Холанд продлил контракт с манкунианцами до лета 2034 года.

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Холанд выложил видео перед продлением контракта с «Ман Сити»: