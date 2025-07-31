«Актобе» пропустил три гола за семь минут и вылетел от «Спарты» из Лиги конференций

Завершился второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между пражской «Спартой» и казахстанским «Актобе». Команды играли на стадионе «ЭПЕТ Арена» в Чехии. В первом матче «Актобе» победил со счётом 2:1. В решающей игре победу праздновала чешская команда, которая победила со счётом 4:0. Итоговый результат по сумме двух встреч – 5:2 в пользу «Спарты».

На 57-й минуте защитник хозяев Велько Бирманчевич открыл счёт в матче. Голевой пас отдал бывший игрок московского «Локомотива» Ян Кухта. Через три минуты Матей Ринеш вывел свою команду вперёд по сумме двух встреч. На 64-й минуте Кухта закрепил преимущество «Спарты». А в самом конце встречи на 90+4-й минуте нападающий Альбион Рахмани довёл счёт до разгромного.

Таким образом, казахстанский «Актобе» выбывает из турнира, а пражская «Спарта» примет участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.