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«Арис» Кокорина победил «Академию Пушкаша» и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций

«Арис» Кокорина победил «Академию Пушкаша» и вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между венгерской «Академией Пушкаша» и кипрским «Арисом». Игра проходила на стадионе «Панчо Арена» (Фельчут, Венгрия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Академия Пушкаша
Фельчут, Венгрия
Окончен
0 : 2
Арис
Лимасол, Кипр
0:1 Квилитая – 77'     0:2 Какулис – 78'    
Удаления: Ламин – 63' / нет

Голы забили Георгий Квилитая (77-я минута) и Андроникос Какулис (78). С 63-й минуты «Академия Пушкаша» играла в меньшинстве после удаления Колли Ламина.

Александр Кокорин вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 71-й минуте.

Первый матч в Лимасоле завершился со счётом 3:2 в пользу «Ариса». По сумме двух встреч команда Кокорина прошла в следующую стадию.

В третьем квалификационном раунде Лиги конференций «Арис» встретится с победителем пары АЕК (Греция) — «Хапоэль» Беэр-Шева (Израиль).

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
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