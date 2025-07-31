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Дисквалифицированный Заболотный прилетел со «Спартаком» в Самару

Дисквалифицированный Заболотный прилетел со «Спартаком» в Самару
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Нападающий «Спартака» Антон Заболотный прилетел вместе с командой в Самару, где в воскресенье, 3 августа, состоится матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встретятся с «Акроном». Напомним, в игре 2-го тура РПЛ с «Балтикой» (0:3) 34-летний форвард получил прямую красную карточку, в связи с чем не сможет принять участие во встрече с тольяттинским клубом.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Заболотный был удалён на 11-й минуте матча с «Балтикой» за нарушение на защитнике соперника Мингияне Бевееве.

Красно-белые объявили о подписании контракта с Заболотным 1 июля. Контракт с 34-летним нападающим рассчитан на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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