«Шахтёр» выбил «Бешикташ» из квалификации Лиги Европы, уверенно победив по сумме двух игр

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между украинским «Шахтёром» и турецким «Бешикташем». Команды играли на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша), победу одержал «Шахтёр» со счётом 2:0. Украинский клуб возглавляет турок Арда Туран.

На 12-й минуте отличился Кевин, на 45+2-й минуте гол забил Кауан Элиас.

Первый матч в Турции завершился победой «Шахтёра» со счётом 4:2. В третьем квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтёр» встретится с греческим «Панатинаикосом».

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша «шпоры» победили английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.