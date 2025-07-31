«Александрии» запретили выйти на поле с украинским флагом перед матчем ЛК с «Партизаном»

Футбольному клубу «Александрия» запретили выходить на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с сербским «Партизаном» с украинским флагом. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу хозяев.

По данным СМИ, решение о данном запрете было принято УЕФА. Напомним, первый матч проходил в польском Катовице. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты белградской команды. Перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко выступил с обвинениями «Партизана» из-за участия белградцев в товарищеском турнире Братский кубок — 2025 в Москве.

В первом матче футболисты украинской команды отказались пожимать руки соперникам. Фанаты, «Александрии», в свою очередь, скандировали оскорбления в адрес сербов.