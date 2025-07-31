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«Александрии» запретили выйти на поле с украинским флагом перед матчем ЛК с «Партизаном»

«Александрии» запретили выйти на поле с украинским флагом перед матчем ЛК с «Партизаном»
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Футбольному клубу «Александрия» запретили выходить на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с сербским «Партизаном» с украинским флагом. Встреча проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия). На момент написания новости счёт 3:0 в пользу хозяев.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
4 : 0
Александрия
Александрия, Украина
1:0 Милошевич – 13'     2:0 Милошевич – 23'     3:0 Милошевич – 41'     4:0 Вукотич – 63'    
Удаления: Стойкович – 60' / Беиратш – 11', Ндика – 58'

По данным СМИ, решение о данном запрете было принято УЕФА. Напомним, первый матч проходил в польском Катовице. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты белградской команды. Перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко выступил с обвинениями «Партизана» из-за участия белградцев в товарищеском турнире Братский кубок — 2025 в Москве.

В первом матче футболисты украинской команды отказались пожимать руки соперникам. Фанаты, «Александрии», в свою очередь, скандировали оскорбления в адрес сербов.

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