АЕК Николича вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций и сыграет с «Арисом» Кокорина

Афинский АЕК сыграл вничью с израильским клубом «Хапоэль» Беэр-Шева в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча на нейтральном поле в венгерском Дебрецене завершилась со счётом 0:0.

В первой игре в Афинах, которая стала дебютной официальной встречей экс-тренера ЦСКА Марко Николича во главе АЕКа, клуб победил со счётом 1:0. По сумме двух матчей АЕК вышел в третий отборочный раунд Лиги конференций, где встретится с кипрским «Арисом», где играет Александр Кокорин.

Первая игра противостояния «Арис» — АЕК пройдёт в Лимасоле 7 августа. Ответная встреча состоится 14 августа в Афинах.