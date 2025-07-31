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АЕК Николича вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций и сыграет с «Арисом» Кокорина

АЕК Николича вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций и сыграет с «Арисом» Кокорина
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Афинский АЕК сыграл вничью с израильским клубом «Хапоэль» Беэр-Шева в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча на нейтральном поле в венгерском Дебрецене завершилась со счётом 0:0.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 21:00 МСК
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Окончен
0 : 0
АЕК Афины
Афины, Греция

В первой игре в Афинах, которая стала дебютной официальной встречей экс-тренера ЦСКА Марко Николича во главе АЕКа, клуб победил со счётом 1:0. По сумме двух матчей АЕК вышел в третий отборочный раунд Лиги конференций, где встретится с кипрским «Арисом», где играет Александр Кокорин.

Первая игра противостояния «Арис» — АЕК пройдёт в Лимасоле 7 августа. Ответная встреча состоится 14 августа в Афинах.

Календарь Лиги конференций
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