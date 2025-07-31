Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фламенго» контактирует с «Динамо», чтобы вместе объявить о переходе Карраскаля — источник

«Фламенго» контактирует с «Динамо», чтобы вместе объявить о переходе Карраскаля — источник
Аудио-версия:
Комментарии

«Фламенго» находится на связи с московским «Динамо» с целью одновременно объявить о состоявшейся сделке по переходу атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля в бразильский клуб. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, колумбийский футболист будет представлен болельщикам красно-чёрных на предстоящем матче с «Атлетико Минейро», который состоится в ночь с 31 июля на 1 августа.

Ранее СМИ сообщали, что «Фламенго» и «Динамо» договорились о трансфере Карраскаля за € 12 млн.

Полузащитник перешёл в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Фото
Хорхе Карраскаль прилетел в Бразилию перед завершением перехода во «Фламенго»

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android