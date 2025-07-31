«Фламенго» контактирует с «Динамо», чтобы вместе объявить о переходе Карраскаля — источник

«Фламенго» находится на связи с московским «Динамо» с целью одновременно объявить о состоявшейся сделке по переходу атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля в бразильский клуб. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, колумбийский футболист будет представлен болельщикам красно-чёрных на предстоящем матче с «Атлетико Минейро», который состоится в ночь с 31 июля на 1 августа.

Ранее СМИ сообщали, что «Фламенго» и «Динамо» договорились о трансфере Карраскаля за € 12 млн.

Полузащитник перешёл в «Динамо» из ЦСКА летом 2023 года. В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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