Экс-игрок «Атлетико» Сауль эмоционально прокомментировал переход Феликса в «Аль-Наср»

Полузащитник «Фламенго» Сауль Ньигес, который ранее выступал за «Атлетико» Мадрид, поделился эмоциями от перехода экс-одноклубника Жоау Феликса из лондонского «Челси» в «Аль-Наср».

«У него есть все качества, чтобы стать невероятным игроком. И когда он этого хотел, он им становился. Я видел его на тренировке и говорил: «Когда этот парень хочет, какой же он мерзавец, он справится с чем угодно». Он не кажется сильным, но он быстрый, невероятно техничный, с хорошей реализацией.

Однако всё это не в счёт. Мне очень жаль, но неважно, насколько ты хорош, если ты не работаешь, если ты не вписываешься в коллектив, неважно, насколько ты хорош, сколько у тебя игрового времени, насколько ты лучший. Футбол принадлежит команде. Возможно, дело было в его менталитете, в людях вокруг него или в командах, которым не хватило терпения. Многое ему не по душе. Когда ты молод, груз ответственности очень тяжёлый, а тебе говорят, сколько за тебя заплатили и что ты должен стать мировой звездой. Он приходил в «Атлетико», стал недовольным и был вынужден уйти.

Я помогал ему во многом, чтобы он почувствовал себя лучше, чтобы играл лучше, однако потом он на всё соглашался и не понимал. Большего сделать было нельзя. И нельзя заставлять тех, кто не хочет. Талант без упорного труда ничего не стоит. И это то же самое. Очень жаль, ведь он был очень, очень, очень хорошим игроком», — приводит слова Ньигеса издание COPE.