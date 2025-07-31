Рахимов высказался о влиянии матча с «Зенитом» на игру «Рубина» с «Оренбургом» в Кубке

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отметил влияние матча 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (2:2) на игру казанской команды в 1-м туре Фонбет Кубка России с «Оренбургом» (2:0).

«Мы понимали, что игра будет достаточно сложной, потому что за несколько дней до этого у нас был матч с «Зенитом». Та игра отняла много эмоций, после таких игр всегда тяжело. Наверное, опасения были в том плане, что настрой [на игру с «Оренбургом»] будет не на должном уровне. Но я ошибся.

Единственное, что не понравилось, это реакция на некоторые моменты — мы опаздывали. Хотя это произошло только в двух‑трёх эпизодах. И было достаточно много технического брака», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в матче с санкт-петербургским клубом «Рубин» отыгрался, уступая со счётом 0:2 по ходу встречи. Второй гол казанской команды забил нападающий Мирлинд Даку на 90-й минуте. В начале игры в ворота «Рубина» был назначен 11-метровый удар.

Материалы по теме Эксклюзив Рашид Рахимов вспомнил, как штрафовал польских футболистов, работая в Австрии

Самые титулованные футбольные клубы России: