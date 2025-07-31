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В «Александрии» отреагировали на запрет выйти с украинским флагом на матч с «Партизаном»

В «Александрии» отреагировали на запрет выйти с украинским флагом на матч с «Партизаном»
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Пресс-служба украинской «Александрии» опубликовала заявление после запрета на выход на поле с украинским флагом во время матча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с сербским «Партизаном». Матч проходит в эти минуты. Команды играют на стадионе «Партизан» (Белград, Сербия). На момент написания новости счёт 4:0 в пользу хозяев.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
4 : 0
Александрия
Александрия, Украина
1:0 Милошевич – 13'     2:0 Милошевич – 23'     3:0 Милошевич – 41'     4:0 Вукотич – 63'    
Удаления: Стойкович – 60' / Беиратш – 11', Ндика – 58'

«Футбольный клуб «Александрия» прибыл в Белград на важный матч, но столкнулся с неожиданным запретом выйти на поле с флагом Украины. Мы были глубоко разочарованы этим решением, ведь наш флаг – это не просто кусок ткани. Это символ нашей идентичности, нашей свободы и нашей несокрушимой воли.

Несмотря на этот запрет, мы хотим чётко заявить: мы всегда выходили, выходим и будем выходить с нашим сине-жёлтым флагом. Где бы мы ни были – на футбольном поле, на международных соревнованиях или в любой точке мира – мы с гордостью несём наше знамя. Ибо он есть воплощение каждого из нас, наших сердец, наших стремлений. Мы – это Украина. И Украина всегда будет с нами, в наших сердцах и, несомненно, в наших руках», — говорится в сообщении пресс-службы «Александрии» на странице клуба в соцсетях. Публикация сопровождается фотографией футболистов команды с национальным флагом.

Напомним, первый матч между клубами проходил в польском Катовице. Победу со счётом 2:0 одержали футболисты белградской команды. Перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко выступил с обвинениями «Партизана» из-за участия белградцев в товарищеском турнире Братский кубок — 2025 в Москве.

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