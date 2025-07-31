Холанд: даже я не побью рекорды Месси и Роналду

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил, является ли он лучшим футболистом мира на текущий момент.

«Нет. Я один из них [лучших игроков].

Их рекорды [Месси и Роналду] никто никогда не побьёт. Даже я», — сказал Холанд в интервью Time.

На сегодняшний день аргентинский нападающий забил 874 гола и сделал 386 результативных передач в 1114 матчах за всю карьеру. Португальский форвард забил 938 голов и сделал 257 ассистов в 1281 игре во всех соревнованиях. На текущий момент 25-летний Холанд поразил ворота соперников 301 раз.

Действующее трудовое соглашение Холанда с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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