Братья Уильямс из «Атлетика» отрицают обвинения в мошенничестве при покупке автомобиля

Братья Иньяки и Нико Уильямс, выступающие за «Атлетик» Бильбао, опубликовали публичное письмо, в котором футболисты отрицают обвинения в мошенничестве для покупки автомобиля.

«Узнав из средств массовой информации о возможной подаче жалобы на нас, после получения информации мы можем подтвердить, что против нас подана жалоба, основанная на фактах, которые не соответствуют действительности. Столкнувшись с этой ситуацией, мы категорически отрицаем, что совершили какое-либо правонарушение. Не существует никаких фактических или правовых оснований для предъявления нам обвинений в уголовном преступлении. С другой стороны, поданная жалоба намеренно скрывает и искажает имевшиеся реальные факты. Очевидно, что основная цель этой необоснованной жалобы — нанести ущерб нашему личному и профессиональному имиджу при попытке принудить нас к неоправданной оплате. Мы полностью доверяем судебной системе Испании и будем активно сотрудничать в установлении фактов. Мы считаем, что у нас чистая совесть, поскольку мы не совершили никаких противоправных действий или действий, противоречащих ценностям, которыми мы всегда руководствовались, как в личном, так и в профессиональном плане. Когда весь этот процесс будет прояснён, мы примем соответствующие меры против тех, кто оболгал нас, и против тех, кто использовал эту информацию, зная о её ложности, чтобы нанести ущерб нашему имиджу и чести», — заявили футболисты на своих страницах в социальной сети.