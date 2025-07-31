«Фенербахче» объявил о трансфере бывшего защитника «Барселоны»

Турецкий «Фенербахче» объявил о переходе в клуб бывшего защитника испанской «Барселоны» Нелсона Семеду. Сообщается, что с игроком сборной Португалии был заключён контракт сроком на два года.

«Мы приветствуем Нелсона Семеду в нашей семье и желаем жёлто-синим новых побед и чемпионских титулов», — говорится в сообщении пресс-службы клуба на официальном сайте «Фенербахче».

Нелсон Семеду был игроком «Барселоны» с 2017 по 2020 год, после чего перебрался в «Вулверхэмптон». Английский клуб 31-летний защитник покинул в статусе свободного агента после завершения минувшего сезона. Transfermarkt оценивает Семеду в € 9 млн.