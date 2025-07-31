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Минское «Динамо» проиграло «Эгнатии» и вылетело из Лиги конференций

Минское «Динамо» проиграло «Эгнатии» и вылетело из Лиги конференций
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Завершился второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между минским «Динамо» и албанской «Эгнатией». Команды играли на стадионе «Эгнатия Арена» в Ррогожине. В первом матче «Эгнатия» выиграла со счётом 2:0. В решающей игре победу одержал албанский клуб, который обыграл чемпиона белоруссии со счётом 1:0. Итоговый результат по сумме двух встреч – 3:0 в пользу «Эгнатии».

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Эгнатия
Ррогожина, Албания
Окончен
1 : 0
Динамо Мн
Минск, Беларусь
1:0 Селмани – 77'    

Единственный мяч в игре забил нападающий Кастриот Селмани. Форвард из Косово отличился на 77-й минуте.

Таким образом, белорусская команда выбывает из турнира, а «Эгнатия» примет участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Календарь Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций сезона-2025/2026
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