Минское «Динамо» проиграло «Эгнатии» и вылетело из Лиги конференций

Завершился второй матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между минским «Динамо» и албанской «Эгнатией». Команды играли на стадионе «Эгнатия Арена» в Ррогожине. В первом матче «Эгнатия» выиграла со счётом 2:0. В решающей игре победу одержал албанский клуб, который обыграл чемпиона белоруссии со счётом 1:0. Итоговый результат по сумме двух встреч – 3:0 в пользу «Эгнатии».

Единственный мяч в игре забил нападающий Кастриот Селмани. Форвард из Косово отличился на 77-й минуте.

Таким образом, белорусская команда выбывает из турнира, а «Эгнатия» примет участие в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.