Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус: серьёзно отношусь к тому, чтобы быть образцом для подражания

Винисиус: серьёзно отношусь к тому, чтобы быть образцом для подражания
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что серьёзно относится к тому, чтобы быть примером для других людей.

«Я очень серьёзно отношусь к ответственности за то, чтобы быть «образцом для подражания». Быть образцом для подражания — значит подавать правильный пример. Стараюсь оставаться сосредоточенным, скромным и помнить, откуда я родом. В конце концов, я хочу показать людям, что если тяжело работать и проявлять уважение, то всё возможно», — сказал Винисиус в интервью изданию GQ.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский футболист не может договориться со «сливочными» о продлении контракта из-за разногласий, связанных с его зарплатой.

Материалы по теме
Президент «Реала» хочет купить Холанда в случае ухода Винисиуса — Cadena Ser

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android