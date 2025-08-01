Винисиус: серьёзно отношусь к тому, чтобы быть образцом для подражания

Крайний нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор рассказал, что серьёзно относится к тому, чтобы быть примером для других людей.

«Я очень серьёзно отношусь к ответственности за то, чтобы быть «образцом для подражания». Быть образцом для подражания — значит подавать правильный пример. Стараюсь оставаться сосредоточенным, скромным и помнить, откуда я родом. В конце концов, я хочу показать людям, что если тяжело работать и проявлять уважение, то всё возможно», — сказал Винисиус в интервью изданию GQ.

Ранее СМИ сообщали, что бразильский футболист не может договориться со «сливочными» о продлении контракта из-за разногласий, связанных с его зарплатой.

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