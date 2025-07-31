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Партизан — Александрия, результат матча 31 июля 2025, счёт 4:0, квалификация Лиги конференций — 2025/2026

Украинская «Александрия» разгромно уступила «Партизану» в матче ЛК с тремя удалениями
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Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между сербским «Партизаном» и украинской «Александрией». Команды играли на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Уверенную победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
31 июля 2025, четверг. 22:00 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
4 : 0
Александрия
Александрия, Украина
1:0 Милошевич – 13'     2:0 Милошевич – 23'     3:0 Милошевич – 41'     4:0 Вукотич – 63'    
Удаления: Стойкович – 60' / Беиратш – 11', Ндика – 58'

На 11-й минуте защитник гостей Жослен Беиратш получил прямую красную карточку. На 13-й минуте счёт открыл форвард «Партизана» Йован Милошевич. На 23-й минуте Милошевич оформил дубль, а на 41-й минуте забил свой третий мяч. На 58-й минуте второй защитник «Александрии» Тео Ндика был удалён за две жёлтые карточки. На 60-й минуте второе предупреждение получил футболист хозяев Аранджел Стойкович. На 63-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Милан Вукотич.

Напомним, в первой игре неделю назад «Партизан» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, белградцы вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций. «Александрия» завершила выступления в еврокубках сезона-2025/2026.

Календарь квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги конференций сезона-2025/2026
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