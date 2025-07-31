Украинская «Александрия» разгромно уступила «Партизану» в матче ЛК с тремя удалениями

Завершился ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА — 2025/2026 между сербским «Партизаном» и украинской «Александрией». Команды играли на стадионе «Партизан» в Белграде (Сербия). Уверенную победу со счётом 4:0 праздновали хозяева поля.

На 11-й минуте защитник гостей Жослен Беиратш получил прямую красную карточку. На 13-й минуте счёт открыл форвард «Партизана» Йован Милошевич. На 23-й минуте Милошевич оформил дубль, а на 41-й минуте забил свой третий мяч. На 58-й минуте второй защитник «Александрии» Тео Ндика был удалён за две жёлтые карточки. На 60-й минуте второе предупреждение получил футболист хозяев Аранджел Стойкович. На 63-й минуте окончательный счёт установил полузащитник Милан Вукотич.

Напомним, в первой игре неделю назад «Партизан» одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, белградцы вышли в третий квалификационный раунд Лиги конференций. «Александрия» завершила выступления в еврокубках сезона-2025/2026.