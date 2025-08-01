В «Ювентусе» подтвердили готовность продать Влаховича нынешним летом

Генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли рассказал о наличии договорённости с форвардом команды Душаном Влаховичем о его продаже текущим летом, если туринский клуб получит выгодное предложение.

«Мы договорились с Душаном [Влаховичем] о его уходе нынешним летом, если получим хорошее предложение. Влахович может уйти только при наличии хорошего предложения, но пока что мы его не получали», — приводит слова Комолли журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее СМИ писали об интересе к сербскому нападающему со стороны «Милана».

Влахович перешёл в «Ювентус» зимой 2022 года. За этот период форвард принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 58 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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