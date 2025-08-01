Милан Шкриньяр перешёл из «ПСЖ» в «Фенербахче», известен срок контракта

Словацкий защитник Милан Шкриньяр перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Фенербахче», сообщается на сайте турецкого клуба.

Шкриньяр успешно прошёл медосмотр, с 30-летним футболистом заключён контракт на четыре года.

Во второй половине прошлого сезона защитник уже выступал за «Фенербахче» на правах аренды. В 23 матчах прошедшего клубного сезона Шкриньяр забил три гола и отдал две голевые передачи.

«Фенербахче» по итогам сезона-2024/2025 финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, дошёл до 1/4 финала Кубка страны, а в Лиге Европы добрался до стадии 1/8 финала, где по сумме встреч уступил шотландскому клубу «Рейнджерс».