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Милан Шкриньяр перешёл из «ПСЖ» в «Фенербахче», известен срок контракта

Милан Шкриньяр перешёл из «ПСЖ» в «Фенербахче», известен срок контракта
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Словацкий защитник Милан Шкриньяр перешёл из «Пари Сен-Жермен» в «Фенербахче», сообщается на сайте турецкого клуба.

Шкриньяр успешно прошёл медосмотр, с 30-летним футболистом заключён контракт на четыре года.

Во второй половине прошлого сезона защитник уже выступал за «Фенербахче» на правах аренды. В 23 матчах прошедшего клубного сезона Шкриньяр забил три гола и отдал две голевые передачи.

«Фенербахче» по итогам сезона-2024/2025 финишировал на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, дошёл до 1/4 финала Кубка страны, а в Лиге Европы добрался до стадии 1/8 финала, где по сумме встреч уступил шотландскому клубу «Рейнджерс».

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