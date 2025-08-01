Новичок «Динамо» Рубенс ответил, с кем из бразильцев советовался перед переездом в Россию

Бразильский полузащитник Рубенс, перешедший в московское «Динамо» из «Атлетико Минейро», рассказал, к кому из соотечественников обращался перед трансфером в московский клуб. О трансфере пресс-служба столичной команды объявила в четверг, 31 июля.

— Перед переходом советовались с динамовскими бразильцами?

— О «Динамо» я сначала узнал у Бителло, расспросил его о клубе, потом поговорил с Артуром. Мы играли друг против друга в Бразилии. Они очень хорошо отзывались о «Динамо», об инфраструктуре клуба. После этого у меня не было никаких сомнений, — приводит слова Рубенса официальный сайт «Динамо».

Полузащитник Бителло выступает за «Динамо» с сентября 2023 года. Вингер Артур Гомес стал футболистом бело-голубых в сентябре 2024-го. Рубенс подписал с «Динамо» контракт до лета 2030 года.