Ямаль: забивать за «Барселону» в футболке с 10-м номером — это моя мечта

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями после того, как впервые забил за сине-гранатовых в футболке с 10-м номером. Вингер оформил дубль в товарищеском матче с «Сеулом» (3:7).

«Я очень счастлив. Это была мечта детства — обладать возможностью забивать в футболке с таким номером. Особенный момент. Очень рад голам и победе команды», — приводит слова 18-летнего нападающего Mundo Deportivo.

Каталонский клуб объявил, что Ямаль будет выступать с «десяткой» на спине 16 июля.

С июля 2008 года по июнь 2021 года под 10-м номером в «Барселоне» играл Лионель Месси. После того как аргентинец покинул клуб, номер передали нападающему Ансу Фати.

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Чем уникален Ламин Ямаль: