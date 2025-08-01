Ямаль: забивать за «Барселону» в футболке с 10-м номером — это моя мечта
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Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями после того, как впервые забил за сине-гранатовых в футболке с 10-м номером. Вингер оформил дубль в товарищеском матче с «Сеулом» (3:7).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 июля 2025, четверг. 14:00 МСК
Сеул
Сеул, Южная Корея
Окончен
3 : 7
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 8' 0:2 Ямаль – 14' 1:2 Ук – 26' 2:2 Аль-Араб – 45+1' 2:3 Ямаль – 45+3' 2:4 Кристенсен – 55' 2:5 Ф. Торрес – 74' 2:6 Гави – 76' 3:6 Чун – 85' 3:7 Ф. Торрес – 88'
«Я очень счастлив. Это была мечта детства — обладать возможностью забивать в футболке с таким номером. Особенный момент. Очень рад голам и победе команды», — приводит слова 18-летнего нападающего Mundo Deportivo.
Каталонский клуб объявил, что Ямаль будет выступать с «десяткой» на спине 16 июля.
С июля 2008 года по июнь 2021 года под 10-м номером в «Барселоне» играл Лионель Месси. После того как аргентинец покинул клуб, номер передали нападающему Ансу Фати.
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Чем уникален Ламин Ямаль:
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