Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ямаль: забивать за «Барселону» в футболке с 10-м номером — это моя мечта

Ямаль: забивать за «Барселону» в футболке с 10-м номером — это моя мечта
Комментарии

Крайний нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль поделился эмоциями после того, как впервые забил за сине-гранатовых в футболке с 10-м номером. Вингер оформил дубль в товарищеском матче с «Сеулом» (3:7).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
31 июля 2025, четверг. 14:00 МСК
Сеул
Сеул, Южная Корея
Окончен
3 : 7
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Левандовски – 8'     0:2 Ямаль – 14'     1:2 Ук – 26'     2:2 Аль-Араб – 45+1'     2:3 Ямаль – 45+3'     2:4 Кристенсен – 55'     2:5 Ф. Торрес – 74'     2:6 Гави – 76'     3:6 Чун – 85'     3:7 Ф. Торрес – 88'    

«Я очень счастлив. Это была мечта детства — обладать возможностью забивать в футболке с таким номером. Особенный момент. Очень рад голам и победе команды», — приводит слова 18-летнего нападающего Mundo Deportivo.

Каталонский клуб объявил, что Ямаль будет выступать с «десяткой» на спине 16 июля.

С июля 2008 года по июнь 2021 года под 10-м номером в «Барселоне» играл Лионель Месси. После того как аргентинец покинул клуб, номер передали нападающему Ансу Фати.

Материалы по теме
Президент «Барселоны»: Месси был лучшим игроком мира, Ямаль способен добиться того же

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android