Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» активно интересуется защитником «Фенербахче» Джику

«Спартак» активно интересуется защитником «Фенербахче» Джику
Комментарии

Игрок «Фенербахче» Александер Джику — один из основных кандидатов для «Спартака» на позицию центрального защитника после отказа защитника «Торино» Сауля Коко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Француз находится в шорт-листе московского клуба вместе с защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой.

Ранее издание Metaratings сообщало о переговорах между красно-белыми и колумбийцем Куэстой. По данным итальянской прессы, Сауль Коко не договорился со «Спартаком» по личным условиям, после чего московский клуб переключился на другие цели.

Александер Джику перебрался в «Фенербахче» из «Страсбурга» летом 2023 года в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока сборной Ганы в € 6,5 млн.

Материалы по теме
Рекорд «Спартака», бразилец в «Динамо» и топ-сделка по Осимхену. Трансферы и слухи дня
Рекорд «Спартака», бразилец в «Динамо» и топ-сделка по Осимхену. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android