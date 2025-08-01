«Спартак» активно интересуется защитником «Фенербахче» Джику

Игрок «Фенербахче» Александер Джику — один из основных кандидатов для «Спартака» на позицию центрального защитника после отказа защитника «Торино» Сауля Коко. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Француз находится в шорт-листе московского клуба вместе с защитником «Галатасарая» Карлосом Куэстой.

Ранее издание Metaratings сообщало о переговорах между красно-белыми и колумбийцем Куэстой. По данным итальянской прессы, Сауль Коко не договорился со «Спартаком» по личным условиям, после чего московский клуб переключился на другие цели.

Александер Джику перебрался в «Фенербахче» из «Страсбурга» летом 2023 года в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока сборной Ганы в € 6,5 млн.