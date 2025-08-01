Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Атлетико» подписал Моуриньо из «Алавеса». Игроком интересовался «Спартак»

Мадридский «Атлетико» подписал Моуриньо из «Алавеса». Игроком интересовался «Спартак»
Комментарии

Центральный защитник «Алавеса» Сантьяго Моуриньо перешёл в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает официальный сайт «Алавеса». Ранее появлялась информация об интересе московского «Спартака» к уругвайцу.

Команда Диего Симеоне приобрела 23-летнего футболиста благодаря опции обратного выкупа, прописанного в контракте защитника. Он перешёл в «Алавес» из «Атлетико» летом 2024 года. В минувшем сезоне Моуриньо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
Рекорд «Спартака», бразилец в «Динамо» и топ-сделка по Осимхену. Трансферы и слухи дня
Рекорд «Спартака», бразилец в «Динамо» и топ-сделка по Осимхену. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android