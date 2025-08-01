Мадридский «Атлетико» подписал Моуриньо из «Алавеса». Игроком интересовался «Спартак»

Центральный защитник «Алавеса» Сантьяго Моуриньо перешёл в «Атлетико» Мадрид. Об этом сообщает официальный сайт «Алавеса». Ранее появлялась информация об интересе московского «Спартака» к уругвайцу.

Команда Диего Симеоне приобрела 23-летнего футболиста благодаря опции обратного выкупа, прописанного в контракте защитника. Он перешёл в «Алавес» из «Атлетико» летом 2024 года. В минувшем сезоне Моуриньо принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.