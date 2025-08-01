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Спортинг — Бенфика, результат матча 31 июля 2025, счёт 0:1, Суперкубок Португалии — 2025

«Бенфика» победила «Спортинг» и стала обладателем Суперкубка Португалии
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Завершился матч за Суперкубок Португалии между «Спортингом» и «Бенфикой». Команды играли на стадионе «Алгарве» (Сан Жоау да Венда, Португалия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Фабиу Вериссиму. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «Бенфики».

Суперкубок Португалии 2025 . Финал
31 июля 2025, четверг. 22:45 МСК
Спортинг
Лиссабон
Окончен
0 : 1
Бенфика
Лиссабон
0:1 Павлидис – 50'    

На пятой минуте вингер «Спортинга» Педру Гонсалвеш открыл счёт, но гол был отменён после вмешательства VAR. На 50-й минуте нападающий «Бенфики» Вангелис Павлидис вывел свою команду вперёд.

Таким образом, «Бенфика» завоевала Суперкубок Португалии в 10-й раз в своей истории. На счету «Спортинга» осталось девять титулов. Чаще других трофей доставался «Порту» — 24 раза.

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