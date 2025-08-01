Защитник «Зенита» Ренан может перейти в клуб из АПЛ — Эрнан

Переговоры между центральным защитником «Зенита» Робертом Ренаном и бразильским клубом «Баия» зашли в тупик. Команда из города Сальвадор согласилась на 18-месячную аренду 21-летнего футболиста, однако интерес к игроку сине-бело-голубых проявил «Вулверхэмптон» из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер «волков» Витор Перейра знает Ренана по выступлениям в составе «Коринтианса».

Защитник является воспитанником чёрно-белых. Он дебютировал в основном составе команды из Сан-Паулу весной 2022 года. За неё Ренан сыграл 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Перейра тренировал «Коринтианс» с февраля по декабрь 2022 года.

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