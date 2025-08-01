Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Ренан может перейти в клуб из АПЛ — Эрнан

Защитник «Зенита» Ренан может перейти в клуб из АПЛ — Эрнан
Аудио-версия:
Комментарии

Переговоры между центральным защитником «Зенита» Робертом Ренаном и бразильским клубом «Баия» зашли в тупик. Команда из города Сальвадор согласилась на 18-месячную аренду 21-летнего футболиста, однако интерес к игроку сине-бело-голубых проявил «Вулверхэмптон» из английской Премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Андре Эрнан в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главный тренер «волков» Витор Перейра знает Ренана по выступлениям в составе «Коринтианса».

Защитник является воспитанником чёрно-белых. Он дебютировал в основном составе команды из Сан-Паулу весной 2022 года. За неё Ренан сыграл 13 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Перейра тренировал «Коринтианс» с февраля по декабрь 2022 года.

Материалы по теме
Два клуба из Бразилии хотят арендовать защитника «Зенита» Ренана — UOL

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android