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«Давайте проверим на слабо». Шевелёв — о запросах одного из топ-тренеров из шорт-листа

«Давайте проверим на слабо». Шевелёв — о запросах одного из топ-тренеров из шорт-листа
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Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелёв рассказал, как проходил поиск нового главного тренера армейцев.

«Из тех, с кем мы дошли до обсуждения условий, был только один человек, по которому мы передумали, это не итальянец. С одним большим тренером был разговор, нам озвучили условия — контракт € 4 млн в год, при этом свободный уход в любой момент. Ещё подписной бонус в € 4 млн. Мы поняли, что это не переговоры, смысла нет. Это что-то на уровне «давайте друг друга проверим на слабо».

Мы действительно говорили с Алмейдой из АЕКа, по нему были предметные разговоры, это было на третий день после ухода Марко. Он честно сказал, что уже на полпути в «Севилью» и его решение изменит лишь баснословное предложение. Скорее сторона тренера нам сказала, что мы можем только на неподъёмных для ЦСКА условиях это сделать. Это как раз не путь ЦСКА», — сказал Шевелёв в интервью на YouTube-канале Nobel.

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