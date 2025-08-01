Новичок «Динамо» Рубенс объяснил, почему выбрал в клубе 44-й номер

Бразильский полузащитник Рубенс, перешедший в московское «Динамо» из «Атлетико Минейро», рассказал, почему принял решение выступать за московский клуб под номером 44. О трансфере 24-летнего футболиста пресс-служба столичной команды объявила в четверг, 31 июля.

— Почему выбрали 44-й номер?

— Номер 44 был моим первым в профессиональном футболе. У меня на спине даже есть татуировка с этим номером. После ухода из «Атлетико Минейро» хочу играть под этим номером и дальше, — приводит слова Рубенса официальный сайт «Динамо».

Срок контракта бразильца с новой командой рассчитан до 2030 года. Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока в «Динамо» может составить до € 12 млн. Рубен является воспитанником «Атлетико Минейро» и впервые в карьере сменил команду.