Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 31 июля

В четверг, 31 июля, состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы 31 июля:
АЕК Ларнака (Кипр) – «Целе» (Словения) — 2:1 (первый матч — 1:1);
«Хеккен» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия) — 2:1 (4:2 пен.) (0:1);
ЧФР Клуж (Румыния) – «Лугано» (Швейцария) — 1:0 доп. вр. (0:0);
«Шахтёр» (Украина) – «Бешикташ» (Турция) — 2:0 (4:2);
«Утрехт» (Нидерланды) – «Шериф» (Молдавия) — 4:1 (3:1);
«Хайберниан» (Шотландия) – «Мидтьюлланн» (Дания) 1:2 доп. вр. (1:1);
«Легия» (Польша) – «Баник Острава» (Чехия) — 2:1 (2:2);
«Брага» (Португалия) – «Левски» (Болгария) — 1:0 доп. вр. (0:0).
Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 7 августа, ответные — 14 августа.
Действующий победитель Лиги Европы — английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.