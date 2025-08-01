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Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 31 июля

Результаты матчей Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026 31 июля
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В четверг, 31 июля, состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Лиги Европы 31 июля:

АЕК Ларнака (Кипр) – «Целе» (Словения) — 2:1 (первый матч — 1:1);
«Хеккен» (Швеция) – «Андерлехт» (Бельгия) — 2:1 (4:2 пен.) (0:1);
ЧФР Клуж (Румыния) – «Лугано» (Швейцария) — 1:0 доп. вр. (0:0);
«Шахтёр» (Украина) – «Бешикташ» (Турция) — 2:0 (4:2);
«Утрехт» (Нидерланды) – «Шериф» (Молдавия) — 4:1 (3:1);
«Хайберниан» (Шотландия) – «Мидтьюлланн» (Дания) 1:2 доп. вр. (1:1);
«Легия» (Польша) – «Баник Острава» (Чехия) — 2:1 (2:2);
«Брага» (Португалия) – «Левски» (Болгария) — 1:0 доп. вр. (0:0).

Первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдут 7 августа, ответные — 14 августа.

Действующий победитель Лиги Европы — английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь квалификации Лиги Европы - 2025/2026
Турнирная сетка квалификации Лиги Европы - 2025/2026
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