Азербайджан обошёл Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия потеряла ещё одну строчку в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА и опустилась с 28-го на 29-е место. На этот раз Россию опередил Азербайджан.

В конце июля Словения и Украина обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций каждый год начисляет России фиксированные 4,333 балла.

С февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, с тех пор клубы РПЛ не принимают участия в еврокубках, а национальная команда под руководством Валерия Карпина проводит только товарищеские встречи.