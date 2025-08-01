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Пальинья перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды — Романо

Пальинья перешёл в «Тоттенхэм» на правах аренды — Романо
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Португальский опорник Жоау Пальинья продолжит карьеру в АПЛ. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний полузащитник перешёл из «Баварии» в «Тоттенхэм» на правах аренды с опцией выкупа за € 30 млн.

Ранее сообщалось, что интерес к Пальинье проявляют «Интер», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».

Португальский полузащитник перебрался в мюнхенский клуб летом 2023 года из «Фулхэма» за € 51 млн, но не смог закрепиться в основе. Немецкий клуб был готов отпустить футболиста за сумму около € 25-30 млн — лондонцы воспользовались этой возможностью.

В прошлом сезоне Пальинья провёл 27 матчей во всех турнирах за клуб и сборную, в которых не смог отметиться результативными действиями. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 30 млн.

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