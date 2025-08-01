Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Трамп может запретить выдачу виз гражданам Бразилии во время ЧМ-2026 – CNN Brasil

Трамп может запретить выдачу виз гражданам Бразилии во время ЧМ-2026 – CNN Brasil
Аудио-версия:
Комментарии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность запрета выдачи виз для граждан Бразилии, включая период проведения чемпионата мира по футболу, сообщает CNN Brasil.

По данным источника, мера может быть направлена на усиление давления на бразильское общественное мнение против действующего правительства страны.

Также сообщается, что ограничения уже начали ощущаться во время недавней поездки бразильских сенаторов в Вашингтон. Им были выданы визы с существенно сокращённым сроком пребывания в США.

Конфедерация футбола Бразилии (CBF), в свою очередь, не планирует делать заявления до дальнейшего развития событий. Однако она уже осведомлена о возможных санкциях и обещает защищать интересы болельщиков, которые никогда ранее не были лишены возможности поддерживать сборную на чемпионатах мира.

Напомним, в ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, а сам турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Материалы по теме
Трамп взял и положил золотую медаль КЧМ себе в карман! А ещё получил оригинал трофея
Трамп взял и положил золотую медаль КЧМ себе в карман! А ещё получил оригинал трофея
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android