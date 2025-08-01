Трамп может запретить выдачу виз гражданам Бразилии во время ЧМ-2026 – CNN Brasil

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность запрета выдачи виз для граждан Бразилии, включая период проведения чемпионата мира по футболу, сообщает CNN Brasil.

По данным источника, мера может быть направлена на усиление давления на бразильское общественное мнение против действующего правительства страны.

Также сообщается, что ограничения уже начали ощущаться во время недавней поездки бразильских сенаторов в Вашингтон. Им были выданы визы с существенно сокращённым сроком пребывания в США.

Конфедерация футбола Бразилии (CBF), в свою очередь, не планирует делать заявления до дальнейшего развития событий. Однако она уже осведомлена о возможных санкциях и обещает защищать интересы болельщиков, которые никогда ранее не были лишены возможности поддерживать сборную на чемпионатах мира.

Напомним, в ЧМ-2026 примут участие 48 сборных, а сам турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.