«Милан» предложил €10 млн и Беннасера за Влаховича — La Repubblica

«Милан» сделал первый конкретный шаг в переговорах с «Ювентусом» по Душану Влаховичу, сообщает La Repubblica.

По информации источника, миланский клуб предложил туринцам € 10 млн и Исмаэля Беннасера

Алжирец уже не входит в ключевые планы «Милана», а в «Юве» на фоне возможного ухода Дугласа Луиса и неопределенности по Уэстону Маккенни ищут усиление в центре поля. Однако в Турине отнеслись к предложению сдержанно: Беннасер не подходит под требования Тудора, а клуб хочет продать Влаховича за сумму, близкую к € 60 млн, чтобы эти деньги использовать для приобретения необходимого футболиста.

В минувшем сезоне сербский форвард забил 17 голов и отдал пять передач в 44 матчах за клуб.