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Месси демонстративно отпраздновал гол перед лицом соперника во время матча Кубка лиг

Месси демонстративно отпраздновал гол перед лицом соперника во время матча Кубка лиг
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Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси демонстративно отпраздновал гол перед лицом нападающего «Атласа» (2:1) Матиаса Коккаро после победного гола на 90+6-й минуте матча Кубка лиг.

Кубок лиг MLS + MX . 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Сеговия – 58'     1:1 Лосано – 80'     2:1 Вейгандт – 90+6'    

После гола Месси стал эмоционально кричать возле лица соперника. В этой встрече Месси отметился двумя результативными передачами.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Некаксой». Матч состоится 3 августа. «Атлас», в свою очередь, в этот же день сыграет с «Орландо Сити».

Действующим победителем Кубка лиг является «Коламбус Крю», который в решающем матче 2024 года обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.

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