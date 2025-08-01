Месси демонстративно отпраздновал гол перед лицом соперника во время матча Кубка лиг

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси демонстративно отпраздновал гол перед лицом нападающего «Атласа» (2:1) Матиаса Коккаро после победного гола на 90+6-й минуте матча Кубка лиг.

После гола Месси стал эмоционально кричать возле лица соперника. В этой встрече Месси отметился двумя результативными передачами.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Некаксой». Матч состоится 3 августа. «Атлас», в свою очередь, в этот же день сыграет с «Орландо Сити».

Действующим победителем Кубка лиг является «Коламбус Крю», который в решающем матче 2024 года обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.