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Новичок «Динамо» Рубенс: думаю, что сразу могу начать играть

Новичок «Динамо» Рубенс: думаю, что сразу могу начать играть
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Новичок московского «Динамо» Рубенс рассказал о своих сильных качествах и физической готовности.

Напомним, 31 июля бразильский полузащитник перешёл из «Атлетико» Минейро в столичный клуб, срок контракта рассчитан до 2030 года.

— Расскажите о своих сильных сторонах и игровом стиле.
— Я очень хорошо себя чувствую на двух позициях – крайнего защитника и опорного полузащитника. Обладаю хорошими оборонительными качествами, люблю единоборства. Я сильный и мощный игрок с хорошей скоростью. Часто подключаюсь к атакующим действиям и способен помочь команде.

— В каком физическом состоянии вы сейчас находитесь?
— Я хорошо себя чувствую. У меня была игровая практика, так что я в отличном физическом состоянии. Думаю, что сразу могу начать играть. Всё зависит от тренерского штаба, — приводит слова Рубенса официальный сайт «Динамо».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока из «Атлетико» Минейро в «Динамо» может составить до € 12 млн.

В текущем сезоне бразильской Серии A Рубенс провёл 13 матчей и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.

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