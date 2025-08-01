Стало известно, что Месси кричал в лицо форварда «Атласа» после победного гола в Кубке лиг

Стало известно, что кричал аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в лицо форварда «Атласа» Матиаса Коккаро после победного гола на 90+6-й минуте матча Кубка лиг. Напомним, аргентинец демонстративно отпраздновал гол, крича сопернику в лицо.

«На, получай! Иди ищи свой второй гол!», — приводит слова Месси Infobae.com.

В матче с «Атласом» Месси сделал две результативные передачи.

В следующем матче «Интер Майами» встретится с «Некаксой». Матч состоится 3 августа. «Атлас», в свою очередь, в этот же день сыграет с «Орландо Сити».

Действующим победителем Кубка лиг является «Коламбус Крю», который в решающем матче 2024 года обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1.