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Винисиус назвал спортсменов, которые его вдохновляют

Винисиус назвал спортсменов, которые его вдохновляют
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Бразильский нападающий «Реала» Винисиус рассказал, кто из спортсменов вдохновляют его.

«Криштиану Роналду вдохновил меня своим невероятным трудолюбием и самоотдачей, он никогда не перестаёт стремиться быть лучшим. Леброн Джеймс — по тем же причинам, но также и за то, что он сделал для своего сообщества, показывая, что величие выходит за пределы спортивных результатов. И, конечно, бразильские легенды — Роналдо, Роналдиньо и Неймар. Они очень многое значат для народа Бразилии и для нашего футбола. Они показали миру, какой талант и радость мы приносим в эту игру», — приводит слова Винисиуса GQ.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

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