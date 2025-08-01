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Матвей Сафонов показал, как поддерживает форму на базе «Краснодара»

Матвей Сафонов показал, как поддерживает форму на базе «Краснодара»
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Нападающий «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что посетил базу «Краснодара».

«Нерегулярно появляюсь в тг, связано с тем, что я вернулся домой и расслабился. Очень рад увидеть ребят из команды, родные места и повариться на жаре в +40.

Сегодня заезжал на базу, чтобы поддержать физическую форму. И решил подснять для вас пример работы на реакцию. Это то, что я делал регулярно утром в игровой день, когда играл в России. Приятная и интересная активация нервной системы. И, конечно же, соревновательный момент, так как все делается на скорость», — написал Сафонов на личной странице в своём телеграм-канале, прикрепив видео упражнения.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале Матвея Сафонова.

Сафонов стал игроком французского клуба в июле 2024 года. В составе парижан Матвей стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также серебряным призёром клубного чемпионата мира.

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