Форвард «Атласа» заявил, что Месси извинился перед ним за поведение в матче Кубка лиг

Нападающий «Атласа» Матиас Коккаро высказался о том, что форвард «Интер Майами» (1:2) Лионель Месси демонстративно отпраздновал перед его лицом победный гол в матче Кубка лиг.

«Когда мы сравняли счёт, я подбадривал своих партнёров, звал идти за вторым голом, и Месси это воспринял неправильно. А потом, когда они забили, он отпраздновал прямо передо мной. После матча он подошёл и извинился. Это говорит о нём как о человеке. Он выиграл всё, в 38 лет по-прежнему в идеальной форме и до сих пор хочет побеждать. Я ничего не могу ему предъявить — он лучший в истории. Я ему сказал: «При тебе — я молчу». И про Суареса, который мой кумир», приводит слова Коккаро Infobae.com.

В матче с «Атласом» Месси сделал две результативные передачи.