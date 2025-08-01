Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Вердер Бремен — Хоффенхайм. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Атласа» заявил, что Месси извинился перед ним за поведение в матче Кубка лиг

Форвард «Атласа» заявил, что Месси извинился перед ним за поведение в матче Кубка лиг
Комментарии

Нападающий «Атласа» Матиас Коккаро высказался о том, что форвард «Интер Майами» (1:2) Лионель Месси демонстративно отпраздновал перед его лицом победный гол в матче Кубка лиг.

Кубок лиг MLS + MX . 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Сеговия – 58'     1:1 Лосано – 80'     2:1 Вейгандт – 90+6'    

«Когда мы сравняли счёт, я подбадривал своих партнёров, звал идти за вторым голом, и Месси это воспринял неправильно. А потом, когда они забили, он отпраздновал прямо передо мной. После матча он подошёл и извинился. Это говорит о нём как о человеке. Он выиграл всё, в 38 лет по-прежнему в идеальной форме и до сих пор хочет побеждать. Я ничего не могу ему предъявить — он лучший в истории. Я ему сказал: «При тебе — я молчу». И про Суареса, который мой кумир», приводит слова Коккаро Infobae.com.

В матче с «Атласом» Месси сделал две результативные передачи.

Материалы по теме
Стало известно, что Месси кричал в лицо форварда «Атласа» после победного гола в Кубке лиг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android