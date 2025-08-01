Форвард «Атласа» заявил, что Месси извинился перед ним за поведение в матче Кубка лиг
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Нападающий «Атласа» Матиас Коккаро высказался о том, что форвард «Интер Майами» (1:2) Лионель Месси демонстративно отпраздновал перед его лицом победный гол в матче Кубка лиг.
Кубок лиг MLS + MX . 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами, США
Окончен
2 : 1
Атлас
Гвадалахара, Мексика
1:0 Сеговия – 58' 1:1 Лосано – 80' 2:1 Вейгандт – 90+6'
«Когда мы сравняли счёт, я подбадривал своих партнёров, звал идти за вторым голом, и Месси это воспринял неправильно. А потом, когда они забили, он отпраздновал прямо передо мной. После матча он подошёл и извинился. Это говорит о нём как о человеке. Он выиграл всё, в 38 лет по-прежнему в идеальной форме и до сих пор хочет побеждать. Я ничего не могу ему предъявить — он лучший в истории. Я ему сказал: «При тебе — я молчу». И про Суареса, который мой кумир», приводит слова Коккаро Infobae.com.
В матче с «Атласом» Месси сделал две результативные передачи.
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