«Подсадил на плов и улетел». Акинфеев обратился к покинувшему ЦСКА Файзуллаеву

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост об уходе хавбека Аббосбека Файзуллаева из команды. Футболист продолжит карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», с которым заключил пятилетнее контрактное соглашение.
«Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик», — написал Акинфеев на личной странице в своей социальной сети, прикрепив совместное фото с Файзуллаевым.
Фото: Личный архив Игоря Акинфеева
За ЦСКА Файзуллаев выступал с 2023 года. Всего провёл 72 матча, забил восемь мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок и Суперкубок России и бронзу МИР РПЛ. В период выступления за армейцев признавался лучшим молодым игроком года в Азии.